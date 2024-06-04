八木勇征　contact 写真集　トレカ

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特別限定版 トレカ付きトレカ確認の為開封済みですが、中身は未読です。画像のトレカ2枚お付けします。トレカは2枚まとめて梱包し、初期の状態と同様表紙の内側に挟んで発送します。※硬質ケースなど付きません。素人保管であり、シュリンク無しで保管しておりました。折れ目や初期傷、保管による傷等は多少あると思います。ご理解ある方のみよろしくお願い致します。八木勇征 トレカ フォトカード通常版 特別限定版 ブロマイド アクリルスタンド ヤギッコリー メンプロ