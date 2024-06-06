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PACIFICA311H
商品番号 C83961737607
商品名

PACIFICA311H
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのエレキギター、PACIFICAPAC311HVWです。2年程前に購入したものです。目立った傷はありません。取扱説明書、ストラップ、ソフトケースをお付けします。弦を緩めて緩衝材で梱包し、ダンボールで配送します。ブランド:ヤマハ(YAMAHA)色:ヴィンテージホワイト(VW)トップの素材タイプ:アルダー材本体材質:アルダーバック材質タイプ:アルダー弦数:6利き:右利きシリーズ···PACIFICAタイプ···ストラトキャスタータイプ
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