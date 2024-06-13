【直筆サイン本】佐野元春　ソングライターズ　THE SONGWRITERS　レア

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佐野元春直筆サイン本 「THESONGWRITERS」全体的な状態は良好と思いますが、入手時点で既にあったシワや折れなどはこざいます。写真の内容が全てですので、あくまで中古品としてご認識頂きご購入頂ければと思います。ポストカード付きです。ノークレームノーリターンでお願い致します。お問合せを頂いていてもご購入頂いた方が優先になりますのでご承知おき頂けますようお願い致します。