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商品詳細
プラド美術館所蔵品目録第1巻彫刻「CATALOGODELAESCULTURACLASICA1-MUSEODELPRADO」StephanSchroeder著1993年MUSEODELPRADO（プラド美術館）◆◆詳細◆◆スペインのプラド美術館が刊行した所蔵品目録の第1巻彫刻◆◆仕様◆◆洋書スペイン語美術史彫刻写真集作品集図録ペーパーバック30x22cm302ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが若干ございますページ良好#本#プラド美術館#彫刻#石膏像#美術
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プラド美術館 所蔵品目録 第1巻 彫刻 MUSEO DEL PRADO-eastgate.mk
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