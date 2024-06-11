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アニメ　BLEACH 護廷十三隊侵軍篇　DVD 全巻セット
商品番号 P92330130602
商品名

アニメ　BLEACH 護廷十三隊侵軍篇　DVD 全巻セット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ラッキー君レンタルアップ品の部屋#ラッキー君レンタルアップ品の部屋アニメ編即購入　無言購入歓迎です(^^)こちらは、レンタル落ちを購入したものとなります。ディスク6枚ジャケット6枚ジャケット横に日焼けが見られます。ディスク盤面に擦れ傷がみられます。洗浄液等は消毒用アルコールにて全て拭き取りし、盤面は拭き取っています。自宅のプレイヤーでは問題なく視聴しました。ディスクは不織布に1枚ずつ入れて、プチプチに包み発送致します。あくまでもレンタルアップDVDですので、ご理解のいただける方に、どうぞ宜しくお願いします。「BLEACH護廷十三隊侵軍篇1」森田成一/折笠富美子/阿部記之#森田成一#折笠富美子#阿部記之#DVD#アニメ#レンタル落ち#全巻セット
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