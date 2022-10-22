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- @新品@ANA 鬼滅の刃 ジェット 1/400 NG製777-200ER
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商品詳細
ブランド：NGmodel製品番号：72026航空機模型：B777-200ER航空会社：全日空B777-200ER鬼滅の刃特別塗装登録番号登録：JA745Aスケール：1：400サイズ：15.93cm*翼幅：15.23cm主な材質：合金発売日：2023年3月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。ANA777-200ER鬼滅の刃ANAJET飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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