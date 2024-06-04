EMINENCE RAMROD ギターアンプ用スピーカー 10インチ 8Ω

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商品詳細
太くパワフルな音がします。歪ませても抜けがよく、クリーントーンも綺麗です。より暖かい音が欲しくなり、同社のRaginCajunに載せ替えたので出品致します。エミネンス レッドコート ラムロッドスペック■口径：10\"■インピーダンス：8Ω■許容入力：75W■周波数レンジ：80Hz-4kHz■感度：100.2dB■マグネット：フェライト■ユニット重量：2.9kg■その他：■マグネット重量：0.85kg■ボイスコイル径：1.5インチ■サイズ：256.8mmx256.8mmx109.2mm■バッフル径：231.9mm■取付ねじ穴の直径：5.8mm■取付ねじ穴間の直径：243.8mm MountingHolesB.C.D.■ボイスコイル材：Coppervoicecoil■フォーマー：Polyimideformerr■バスケット：Pressedsteelbasket■コーン：Papercone■エッジ：Paperconeedge■ダストキャップ：ZurettedustcapREDCORTシリーズ
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