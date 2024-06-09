★ 公式 SEVENTEEN セブチ ひとりじゃない ジュン トレカ

セブチSEVENTEENジュンひとりじゃないトレカセットです。HMV限定版も付いております。写真に写っているもの全てです。トレカ入手後、2重にスリーブに入れて、ファイルに保管しておりましたので、ほぼ新品です。ただし、あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。即購入⭕️です。スリーブに入れて、防水対策、折り曲げ対策のうえ発送いたします。他にも出品しておりますので、同時購入で少し割引します。プロフィールの【取引内容】でお取引をさせていただきますので、プロフィールを読まれてないと判断される方は「悪い評価」とさせていただきます。#SEVENTEENSEVENTEEN#セブンティーンセブンティーン#セブチセブチ#ひとりじゃないひとりじゃない#ユアチョイスユアチョイス#セミコロンセミコロン#SemicolonSemicolon#HMVHMV#CanCamCanCam#キャンキャンキャンキャン#ジュンジュン#ジョンハンジョンハン#ウォヌウォヌ#ジョシュアジョシュア#ミンギュミンギュ#エスクプスエスクプス#スンチョルスンチョル#ウジウジ#ホシホシ#ディノディノ#ドギョムドギョム#スングァンスングァン#ディエイトディエイト#バーノンバーノン#トレカトレカ#チャームチャーム#フォトカードフォトカード#フォトフォト#ミニフォトミニフォト



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