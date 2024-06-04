七宝 椿 タバコケース 銅製 小物入れ 贈 名古屋市 ...

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商品詳細
中古品となります。銅製品となります。経年によりそれなりにいい味ができています。12cm×8cm×3cm蓋除く
http://narcologia.ru/goods/reboot377836.html
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