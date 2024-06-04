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七宝 椿 タバコケース 銅製 小物入れ 贈 名古屋市
商品番号 M60670157599
商品名

七宝 椿 タバコケース 銅製 小物入れ 贈 名古屋市
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 8,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品となります。銅製品となります。経年によりそれなりにいい味ができています。12cm×8cm×3cm蓋除く
http://narcologia.ru/goods/reboot377836.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture938941.html
http://narcologia.ru/goods/Addict179018.html
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