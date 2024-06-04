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- 【雷神】松吉樵渓 713 雷さん 雷公 掛け軸
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商品詳細
本紙約134✕50cm全体約190✕67cm紙本：木箱付状態：本紙及び表具に経年の弱いオレ、弛み少々あり作者：松吉樵渓（？～1870)張月樵に学んで樵渓と号した。父のあとをつぎ、のち野村玉渓に四条派の画法を受け、同門中第一の達筆と称されるに至った。その後尾張藩最後の御用絵師となった。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話
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