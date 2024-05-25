M3672●江戸明治和本等＞掌玉百性往来［豊年百姓往来］（小本）内山松陰堂書

●江戸明治和本●掌玉百性往来［豊年百姓往来］（小本）【判型】小本1冊。縦135粍。【作者】内山松陰堂書。【年代等】弘化4年3月刊。［江戸］播磨屋勝五郎板（［江戸］山田佐助原板）。【備考】分類「往来物」。『掌玉百性往来［豊年百姓往来］』は、流布本『百姓往来』の本文を6行・付訓で記した小本の往来物。巻頭口絵に「機織り・糸紡ぎ」「農作業」「年貢上納」の図を掲げ、頭書に農具を始め、本文に関連の図解を載せる。★原装・題簽付・状態概ね良好。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、円～円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3672○江戸明治和本等＞掌玉百性往来［豊年百姓往来］（小本）内山 ...



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M3673○江戸明治和本等＞掌玉商売往来（小本）往来物 内山松陰堂書 ...



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展覧会関連図書 - 江戸東京博物館



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