BOSS CUBE streetⅡ 路上ライブ用機材

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新品・未使用です。説明ダイナミックマイクと5mマイクケーブル、マイクスタンドがセットですので、パフォーマンスがすぐに行えます！スリーブバッグがあるのでマイクとケーブルの片づけも簡単。ステレオミニケーブルが付いてるので音楽を鳴らす環境も安心。【セット内容】■Roland/CUBESTREETII■Roland/CB-CS1専用キャリングバッグ■CUSTOMTRY/CM-2000マイク（XLR-Phone5メートルケーブル付）■ブーム型マイクスタンド（ケース、マイクホルダー付）■SELVA/オリジナルスリーブバッグ(W400mm/D250mm)■ステレオミニ-ステレオミニ接続ケーブル(オーディオプレーヤー等の接続用)バッテリー駆動でありながら、あらゆる環境において高品位かつパワフルなステレオ・サウンドを実現。2チャンネルの入力にマイクと楽器をダイレクトに接続すれば、CUBEStreetIIのみで即座にパフォーマンスが可能。内蔵のボーカル・ハーモニーやルーパー機能、即戦力となるエフェクトを使用すれば、ワンランク上のパフォーマンスを行えます。