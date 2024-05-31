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BOSS CUBE streetⅡ 路上ライブ用機材
商品番号 L69818514293
商品名

BOSS CUBE streetⅡ 路上ライブ用機材
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用です。説明ダイナミックマイクと5mマイクケーブル、マイクスタンドがセットですので、パフォーマンスがすぐに行えます！スリーブバッグがあるのでマイクとケーブルの片づけも簡単。ステレオミニケーブルが付いてるので音楽を鳴らす環境も安心。【セット内容】■Roland/CUBESTREETII■Roland/CB-CS1専用キャリングバッグ■CUSTOMTRY/CM-2000マイク（XLR-Phone5メートルケーブル付）■ブーム型マイクスタンド（ケース、マイクホルダー付）■SELVA/オリジナルスリーブバッグ(W400mm/D250mm)■ステレオミニ-ステレオミニ接続ケーブル(オーディオプレーヤー等の接続用)バッテリー駆動でありながら、あらゆる環境において高品位かつパワフルなステレオ・サウンドを実現。2チャンネルの入力にマイクと楽器をダイレクトに接続すれば、CUBEStreetIIのみで即座にパフォーマンスが可能。内蔵のボーカル・ハーモニーやルーパー機能、即戦力となるエフェクトを使用すれば、ワンランク上のパフォーマンスを行えます。
http://narcologia.ru/goods/choice624685.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly990884.html
http://narcologia.ru/goods/message438327.html
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