死神と少女　official picture book

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死神と少女officialpicturebook左アニメイト限定特典の原画集右おまけのブロマイド3枚となります暗所にて長らく保管しておりました。どれも非常にレアなものかと思います2012年に発行されたものですが目立つ傷はなく美品な方かと思いますただ、10年以上前の物であるため、多少の劣化等にご理解ある方のみお願いいたします。画集本については目立つ傷はありませんが画像2枚目・3枚目のように表紙の上下にいくつか打ち傷？のようなものがあります『死神と少女』の魅力が詰まった一冊!●表紙は、原画、キャラクターデザインを担当したすみ兵氏描き下ろしイラストを使用。さらに本誌でしか見られない、描きおろしイラストを4点収録。●電撃Girl'sStyle誌上にて連載されたイラスト、小説、絵本も完全収録●ここでしか読めないキャラクターコメントもたっぷり。その他、美麗イベントCGや設定画、攻略情報やスタッフインタビューなど盛りだくさんの内容でお届けします。A4判・128ページ