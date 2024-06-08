エディ・メルクス 写真集「Merckx 69」2014年 BLOOMSBURY

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エディ・メルクス写真集「Merckx69:Celebratingtheworld'sgreatestcyclistinhisfinestyearbyJanMaes」JanMaes著TonnyStroukenトニー・ストローケン写真2014年BLOOMSBURY◆◆詳細◆◆Merckx69は、エディ・メルクス（EDDYMERCKX）のロードバイク人生において最高の年とされるパリ〜ニースの総合優勝を皮切りにクラシックレースを次々制覇し、ツール・ド・フランス総合優勝も成し遂げた1969年に焦点を当てた大型写真集。メルクスの長年の友人であるJanMaesが書いたこの本は、JanMaesの手紙とメルクスの1969年のほぼ全てのロードレースを撮影した写真家トニー・ストローケンによる未発表の写真とともに収録EddyMerckxのプロローグを含むこの本は、69歳を迎えた偉大なサイクリストへの愛情に満ちた賛歌である。◆◆仕様◆◆洋書英語自転車ロードバイク写真集作品集大型ハードカバー33.5×29cm180ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ良好背側下部角に打ちあり#本#ツールドフランス#ロードバイク#ロードレース#エディメルクス