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【限定モデル】新品未開封 プレイステーション5 PS5 本体 スパイダーマン ①
商品番号 T17600336814
商品名

【限定モデル】新品未開封 プレイステーション5 PS5 本体 スパイダーマン ①
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 29,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ❌定期的に相場をチェックして値段更新しておりますので、その都度価格が上下致します。ご容赦くださいませ。■内容紹介■PlayStation5本体(『MarvelsSpider-Man2』LimitedEdition)と、PlayStation5用ソフトウェア『MarvelsSpider-Man2』ゲーム本編ダウンロード版（プロダクトコード）をセットにした商品です。(新品未開封品)メーカーからの入荷が取り出しを想定して上下逆で梱包されているため、発送時も上下逆の場合があります(同梱物)・PlayStation5『MarvelsSpider-Man2』LimitedEdition本体×1・DualSenseワイヤレスコントローラー『MarvelsSpider-Man2』LimitedEdition×1・ベース×1・電源コード×1・HDMIケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1・ASTROsPLAYROOM（プリインストールゲーム）*1×1・PlayStation5用『MarvelsSpider-Man2』ゲーム本編ダウンロード版（プロダクトコード）*1*2×1・早期購入特典*3-ピーター用アラクナイト・スーツ早期アンロック（3色のカラーバリエーションを含む）-マイルズ用シャドウ・スパイダー・スーツ早期アンロック（3色のカラーバリエーションを含む）-ガジェット「ウェブ・キャッチャー」早期アンロック-+3スキルポイント*1システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。*2このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStationNetworkのアカウントが必要です。プロダクトコードは2023年10月20日以降にご利用いただけます。プロダクトコードの有効期限は2024年2月28日です。*3各特典インゲームアイテムはゲーム本編プロダクトコード内に含まれます。発送事故に関して一切責任を負いません。万が一配送事故が発生した場合には、調査後に如何なる結果でも受取評価を押して頂ける方のみ購入をお願いします。
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