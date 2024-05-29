新品 未使用 未開封 PlayStation5本体 ディスクドライブ搭載モデル CFI-1200A01PS5プレステ5プレイステーション5SONY ソニー24時間以内に発送します。購入日よりメーカー保証1年間付き9月1日に購入しました、購入時のレシートついています。日本製で未開封未使用品です。店頭で購入し、撮影の時以外は、梱包で使う予定の箱に入れた状態です。送料無料、らくらくメルカリ便にてプチプチに包み安心匿名スピード発送させていただきます。商品をエアパッキンで梱包し、段ボールに梱包させていただきます。すり替え防止、トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。状態に関して写真、文章では分からない点がございましたら質問での現状確認を宜しくお願いします。申し訳ございませんが、これ以上のお値引きはご遠慮下さい。送料手数料、発送梱包費等考えますとお値引きには応じれません。当方迅速な発送を心がけておりますのでよろしくおねがいします。PlayStation5CFI-1200A01プレイステーション5本体軽量版ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStation商品名称PlayStation5型番CFI-1200A01購入日2023年9月1日レシートお付けいたします同梱物PlayStation5本体×1ワイヤレスコントローラー×1ベース×1電源コード×1HDMIケーブル×1USBケーブル×1印刷物一式×1



新品 PS5 本体 ディスクドライブ搭載版 レシート付き NEW 51.0%OFF www ...



新品3/6購入レシート付き【 即日発送 】PS5 PlayStation5 本体 CFI ...



新品3/6購入レシート付き【 即日発送 】PS5 PlayStation5 本体 CFI ...



送料無料】新品 PS5 本体 ディスクドライブ搭載版 2台セット レシート ...



新品レシート付き☆CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載 PS5 保証1年 ...



新品 PS5 本体 ディスクドライブ搭載版 レシート付き NEW 51.0%OFF www ...



PS-5本体 『新品未使用』保証レシート付き 11/13購入 ゴッド・オブ ...



しました PlayStation 本体 保証書添付用レシート有の通販 by ナッツ's ...



PlayStation5 デジタル・エディション ディスクドライブ非搭載モデル ...



送料無料】新品 PS5 本体 ディスクドライブ搭載版 レシート付き-



PS-5本体 『新品,未開封』保証レシート付 令和４年 12/17購入品 ...



欲しいの SONY - 【Playstation5】ディスク版 新品未使用 レシート付 ...



中身未使用品!! PS5 ディスクドライブ搭載モデル CFI-1100A レシート ...



PS-5本体 『新品,未開封』保証レシート付 令和４年 12/17購入品 ...



爆買い！ SONY - 即日発送可 通常版 プレステ5 CFI-1000A01 ...