悪魔城ドラキュラX PCエンジン

悪魔城ドラキュラXPCエンジン用CDROMソフトです。中古ですが、状態は悪くないと思いますが、細かい傷や汚れはございます。古い物ですので、経年劣化による痛みは御了承願います。画像にてご判断下さいませ。起動は確認しております。



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