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田村正和 舞台『乾いて候　PART2』台本原稿\n(手書きの生原稿、全65枚揃い)
商品番号 I93515886126
商品名

田村正和 舞台『乾いて候　PART2』台本原稿\n(手書きの生原稿、全65枚揃い)
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,500 円
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商品詳細

田村正和舞台『乾いて候　PART2』台本原稿。(手書きの生原稿、全65枚揃い)原作/小池一夫。脚本/吉本哲雄。(新橋演舞場)。田村正和さんの舞台『乾いて候　PART2』の舞台用の台本にする前の生原稿です。脚本の吉本哲雄氏の手書きの生原稿、全65枚揃いです。画像にあるものが全てです。
http://narcologia.ru/goods/freshman245356.html
http://narcologia.ru/goods/marshal678480.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador173106.html
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