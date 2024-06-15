田村正和 舞台『乾いて候　PART2』台本原稿\n(手書きの生原稿、全65枚揃い)

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商品詳細
田村正和舞台『乾いて候 PART2』台本原稿。(手書きの生原稿、全65枚揃い)原作/小池一夫。脚本/吉本哲雄。(新橋演舞場)。田村正和さんの舞台『乾いて候 PART2』の舞台用の台本にする前の生原稿です。脚本の吉本哲雄氏の手書きの生原稿、全65枚揃いです。画像にあるものが全てです。
http://narcologia.ru/goods/freshman245356.html
http://narcologia.ru/goods/marshal678480.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador173106.html
田村正和「乾いて候 PART２」舞台台本原稿☆吉本哲雄脚本、新橋演舞場 ...
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