建築積算士ガイドブック　第11版

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商品詳細
「建築積算士ガイドブック」日本建築積算協会 第11版（2023年4月1日発行）#日本建築積算協会#本諸事情により使用しなくなったため、出品いたします。最初の3ページのみマーカーが引いてありますが、その他ページには書き込み等一切ありません。
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