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【希少品】ロマンスエンジェルオラクルカード ドリーンバーチュー　金縁
商品番号 V29793625559
商品名

【希少品】ロマンスエンジェルオラクルカード ドリーンバーチュー　金縁
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

日本語版中古で購入したためキズや金色の部分が禿げています。
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