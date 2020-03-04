ファミコンソフト「悪魔城ドラキュラ」本体のみの中古品です。自宅保存していたものなので経年劣化により汚れや傷があります。動作は確認済みです。値引きは原則受け付けませんが他の出品物とのセット販売して頂けるのであれば値引き致します。コメントにてご質問下さい。



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