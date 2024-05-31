Agust D SUGA D-DAY The FINAL トレカ FC限定特典

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商品詳細
新品未開封・8/5のものになります。現地のarmyzoneにていただきました。※他サイトにも出品しております。万が一同時購入となった場合先に購入いただいた方を優先しますので、ご了承願います。即日発送可防水対策+硬貨ケース+厚紙補強で発送いたします。追跡出来るよう、ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
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