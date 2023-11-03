美品 Nintendo Switch 有機ELモデル HEG-S-KAAAA 白

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商品詳細
値下不可商品です。目立ったキズ・よごれのない、状態の良い動作良好な商品です。商品を緩衝材を入れた段ボールに梱包して出荷します。付属品：全てありタイプ：据え置き/携帯ゲーム機ストレージ容量：64GB入出力端子：USBType-C端子x1/ヘッドホンマイク端子×1/microSD・microSDHC・microSDXCメモリーカードx1ディスプレイサイズ：7インチ駆動時間(目安)：約4.5～9時間充電時間：約3時間※本体をスリープして充電したときの時間です。オンライン対応：○サイズ：縦102mm×横242mm×厚さ13.9mm(Joy-Con取り付け時)※最大の厚さは28.4mm重量：約320g(Joy-Con取り付け時約420g)
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未使用品 任天堂 Nintendo Switch ニンテンドースイッチ 有機ELモデル ...
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【Nランク】Nintendo Switch (有機ELモデル) ホワイト ニンテンドースイッチ 本体 HEG-S-KAAAA 4902370548495 ※外箱痛み品 新宿店在庫
NINTENDO SWITCH有機ELホワイト。美品☆初期設定済み！-
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