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美品 Nintendo Switch 有機ELモデル HEG-S-KAAAA 白
商品番号 A45770495658
商品名

美品 Nintendo Switch 有機ELモデル HEG-S-KAAAA 白
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 14,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下不可商品です。目立ったキズ・よごれのない、状態の良い動作良好な商品です。商品を緩衝材を入れた段ボールに梱包して出荷します。付属品：全てありタイプ：据え置き/携帯ゲーム機ストレージ容量：64GB入出力端子：USBType-C端子x1/ヘッドホンマイク端子×1/microSD・microSDHC・microSDXCメモリーカードx1ディスプレイサイズ：7インチ駆動時間(目安)：約4.5～9時間充電時間：約3時間※本体をスリープして充電したときの時間です。オンライン対応：○サイズ：縦102mm×横242mm×厚さ13.9mm(Joy-Con取り付け時)※最大の厚さは28.4mm重量：約320g(Joy-Con取り付け時約420g)
http://narcologia.ru/goods/parenthesis512544.html
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