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YAMAHA ヤマハ製造　ピアノ　エテルナ　調律済み
商品番号 Q21748686204
商品名

YAMAHA ヤマハ製造　ピアノ　エテルナ　調律済み
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 28,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···アップライトピアノ￼ヤマハ製造のU1クラスのピアノです。ヤマハのOEM製品のエテルナ1です。ヤマハU1Dと設計図と素材は同じです。ヤマハ製アクションとハンマーが入っています。外装磨き、内部クリーニング、ペダル、真鍮蝶番部品、分解して磨き、クリア塗装しています。マフラーフェルト交換、整調、調律済みです。メンテナンス済みです。鍵盤蓋に目立つ打ち傷がありです。岡山県内送料無料です。
http://narcologia.ru/goods/cotton103361.html
http://narcologia.ru/goods/Persia316188.html
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