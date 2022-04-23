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- YAMAHA ヤマハ製造 ピアノ エテルナ 調律済み
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商品詳細
カラー···ブラック種類···アップライトピアノ￼ヤマハ製造のU1クラスのピアノです。ヤマハのOEM製品のエテルナ1です。ヤマハU1Dと設計図と素材は同じです。ヤマハ製アクションとハンマーが入っています。外装磨き、内部クリーニング、ペダル、真鍮蝶番部品、分解して磨き、クリア塗装しています。マフラーフェルト交換、整調、調律済みです。メンテナンス済みです。鍵盤蓋に目立つ打ち傷がありです。岡山県内送料無料です。
http://narcologia.ru/goods/cotton103361.html
http://narcologia.ru/goods/Persia316188.html
http://narcologia.ru/goods/organization542162.html
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