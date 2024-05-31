セガ　メガドライブミニ2　純正ACアダプタ付き

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メガドライブミニ2純正ACアダプタ付きです。数回遊んだあと押入れに保管しておりました。写真には写っていませんが各パーツはそれぞれ購入時の袋に入れています。使用回数が少ないので全体的に綺麗だと思いますがあくまで使用品、中古品となりますので気になる方は購入をお控えください。なお、値下げ交渉はいたしませんのでご了承ください。