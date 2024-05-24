サバイバルシリーズ9冊　タイムワープシリーズ3冊

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サバイバルシリーズ9冊・ジャングルのサバイバル1〜7※2、3はありません。・深海のサバイバル・激流のサバイバル・恐竜世界のサバイバル・干潟のサバイバルタイムワープシリーズ3冊・縄文世界へタイムワープ・戦国合戦へタイムワープ・恐竜世界へタイムワープ※中は落書き等なく比較的綺麗ですがカバーが折れている部分や擦れがあるものがあります。（写真3〜5枚目）※何冊か記名していたのでできる限りで消していますが、うっすら残っていたり、黄色っぽく変色しています。（写真6枚目）※1冊カバーが破けていて、テープで留めています。こちらはおまけとご理解いただきたいです。（写真7枚目）全てアルコールシートで拭いています。自宅保管ですのでご理解頂ける方よろしくお願いします！#洪在徹#洪_在徹#李泰虎#李_泰虎#本#自然／一般