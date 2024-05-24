デートアライブ 特典小説 小冊子 9種

ご覧頂きありがとうございます。こちらは昔集めていたデートアライブの特典小説と小冊子の9冊セットです。デートアライブ0ver2.0アペンディクスマテリアル1.5デートアライブ11.5万由里アラウンド凜祢ユートピア或守インストール凜緒リンカーネイションスペシャルストーリーズデートアライブ0ver2.0の表紙が少し変色している部分があります。(写真5)バラ売りには対応しておりません。中古品ですので、購入される方は写真でよく確認されてからお願いします。



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