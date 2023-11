【1TB換装済＋おまけ付き】ROG ALLY (Asus)

ROG Ally(アールオージー エイライ)7インチ 120Hz FHD 1080p Gaming - AMD Ryzen Z1 Extreme プロセッサー - 512GB ROG Ally(アールオージー エイライ)7インチ 120Hz FHD 1080p Gaming - AMD Ryzen Z1 Extreme プロセッサー - 512GB



AsusROGALLYです。SSDは大容量化と高速化を目的に1TBへ換装し、正常に動作しています(写真8,9枚目)。元々付いていた512GBのSSDも同梱します(マニュアルが入っている黒い箱の中に入れておきます)。また、Syntech社のドッキングステーションをおまけで付けます。起動時間70時間ほどで、ほとんどはドッキングステーションに乗せてデスクトップPCのように使用していました。また、不使用時は必ずカバーをかけていました。液晶にはミヤビックス社の硬度9H光沢保護フィルムを貼り、アナログスティックには保護キャップをつけてあります。これらのため、主観ですが美品だと思います。(液晶保護フィルム・アナログスティックキャップともに付けたまま発送します。ご不要でしたら取り外してご使用ください。いずれも引っ張ればとれます)値下げは考えておりませんので、ご遠慮ください。直接購入OKです。※写真4枚目はSNが見えないよう白く塗っています▼ROGALLYブランド··ASUSROG画面サイズ··7型OS種類··Windows11HomeSSD容量··1TBメモリ容量(GB)16GB重量(kg)··0.608kg解像度··FullHD(1920x1080)ノートパソコン特徴··タッチパネル対応指紋認証表面処理··グレア(光沢)CPUコア数··8つGPUタイプ··CPU内蔵GPU入出力端子··USBType-C端子マイク入力端子オーディオ出力端子microSDカードスロット▼ドッキングステーションブランド‥Syntech映像出力‥HDMI2.0(4K@60Hz、2K@120hz、1080P@120Hz)LANポート‥ギガビットイーサUSBポート‥USB-A3.0✕3、USB-C3.0✕1(電源入力用)