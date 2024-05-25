荒木飛呂彦原画展 HIROHIKO ARAKI WORKS 1981-2012

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商品詳細
ジョジョ展で販売されていたイラスト集です。パラパラと見たのみで本棚にしまっておりました。◆表紙に小傷などがありますが、気にならない程度です。（主観にはなります）読む分には支障ありません。◆側面に擦れた跡がありますが、読む分には問題ありません。◆本文に折れや書き込みなどは見当たりません。状態は写真にてご確認ください。あくまで中古品ということにご理解いただける方、ご検討下さい。少しでも何か気になるところがある方は購入をお控え下さい。OPP＋プチプチで梱包、発送いたします。他にもイラスト集、画集を出品しております。そちらも併せてご覧ください。#栗茶画集イラスト集よろしくお願いいたします。ジョジョの奇妙な冒険ジョジョ展週刊少年ジャンプ集英社
http://narcologia.ru/goods/moped762868.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi140647.html
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