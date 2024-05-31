平凡社　陶磁大全　第5～26巻

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商品詳細
約50年前の初版第一刷のためカバーは一部痛んで、本体も白いページはやや色あせがあります。但し、通読には問題ないと思います。ご理解のある方お願いします。三彩・緑釉・灰釉、古瀬戸、常滑・越前、信楽・伊賀、丹波、備前、志野・黄瀬戸・瀬戸黒、織部、唐津、萩・出雲、上野・高取、薩摩、長次郎、光悦・道入、伊万里、柿右衛門、鍋島、九谷、仁清、乾山、木米、京焼
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