手塚治虫アニメワールド ジャングル大帝【全13巻＋3作品】レンタル DVD

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【 ジャングル大帝 】・ジャングル大帝（新）全13巻・ジャングル大帝・ジャングル大帝-勇気が未来をかえる-ディスク15枚ジャケット15枚※バラ売りは致しかねます。申し訳ございません。＿＿＿＿＿＿＿＿こちらはレンタル使用済みのDVDです。■状態について※ディスク/ジャケットには、管理シール貼付・折り目・ヤケ・スレ・破れ・汚れ等がございます。※動作確認済みですが全ての機器での再生を保証するものではございませんのでご了承ください。多少のノイズ・映像飛びなどある場合がございます。■配送方法について補償付き安心安全匿名配送にて発送いたします。（らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便）ご入金後1日〜２日以内の発送を心がけております。発送は紙ジャケットとディスクのみです。ディスクは不織布ケースに入れ発送いたします。レンタル落ちの特性をご理解の上、ご検討ください。＿＿＿＿＿＿コメントなしで24時間いつでもご購入可能です！他多数出品中ですのでこちらよりご覧ください！⇒\\#SLg＊DVD#SLg＊アニメ/DVD/CDを複数ご購入でお値引きいたします！ご購入前に、ご希望の作品名をコメントでお願いいたします。(^^)