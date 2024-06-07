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8cm CD 神崎ゆう子 君にいてほしい
商品番号 V77586780778
商品名

8cm CD 神崎ゆう子 君にいてほしい
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,426 円
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商品詳細

・教育TV「おかあさんといっしょ」歌のお姉さんだった彼女がソロデビュー、94年8月ファンハウスから2枚同時リリースの1枚。ドラえもんミュージカルのテーマ曲、2曲とも高見沢俊彦氏作品。・コンディションは、少しのヤケ程度はあり。
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