8cm CD 神崎ゆう子 君にいてほしい

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商品詳細
・教育TV「おかあさんといっしょ」歌のお姉さんだった彼女がソロデビュー、94年8月ファンハウスから2枚同時リリースの1枚。ドラえもんミュージカルのテーマ曲、2曲とも高見沢俊彦氏作品。・コンディションは、少しのヤケ程度はあり。
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