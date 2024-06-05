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- 勝/塔山水釣人図/掛軸☆宝船☆AB-380
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商品詳細
【参考】勝【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 198cm × 幅 63cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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