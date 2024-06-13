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- A74 真作 永田金吾作 油彩肉筆画 大判F10 高級額装入り 「白馬連峰」
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商品詳細
コンディション 額装 細かなスレ、ありますが鑑賞には、問題無しキャンバス 良好 美品作家名 永田金吾技法 油彩肉筆画題名 白馬連峰アクリル板付き額装サイズ 縦 80センチ×横93センチキャンバス F10永田金吾大正１３年 岐阜に生まる昭和41年中部一線美術に初出品昭和44年入選 会員推拳昭和49年名古屋にて個展を開催昭和53年応美会結成昭和54年応美会顧問になる昭和56年 名古屋にてグループ展昭和59年個展美術年鑑1998年掲載1号評価額 6.8万円プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
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