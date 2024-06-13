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A74 真作　永田金吾作　油彩肉筆画　大判F10 高級額装入り　「白馬連峰」
商品番号 Q17482812624
商品名

A74 真作　永田金吾作　油彩肉筆画　大判F10 高級額装入り　「白馬連峰」
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 14,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンディション　額装　細かなスレ、ありますが鑑賞には、問題無しキャンバス　良好　美品作家名　永田金吾技法　油彩肉筆画題名　　白馬連峰アクリル板付き額装サイズ　縦　80センチ×横93センチキャンバス　F10永田金吾大正１３年　岐阜に生まる昭和41年中部一線美術に初出品昭和44年入選　会員推拳昭和49年名古屋にて個展を開催昭和53年応美会結成昭和54年応美会顧問になる昭和56年　名古屋にてグループ展昭和59年個展美術年鑑1998年掲載1号評価額　6.8万円プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/parenthesis28044.html
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