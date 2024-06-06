特選　名著複刻全集　近代文学館　全25冊

〇特選 名著複刻全集 近代文学館 全25冊初版本の復刻版3ページ目のように各作品の初版本を忠実に再現した装丁となっており、読むだけではなくインテリアとしても最適です。古い本なので函にはヤケ・シミ等のイタミがございますが、読んでいないため中の状態は良好です。レトロ 古書【内容一覧】全25冊「柳橋新誌(全二巻)」 成島柳北 「新体詩抄」 外山正一（他） 「十二の石塚」 湯浅半月 「雪中梅(全二巻)」 末広鉄腸 「夏木立」 山田美妙 「蓬萊曲」 北村透谷 「落梅集」 島崎藤村「あこがれ」 石川啄木「鶉籠」(「坊っちゃん」収録) 夏目漱石 「うた日記」 森鴎外「発展」 岩野泡鳴「留女」 志賀直哉 「珊瑚集」 永井荷風 「東京景物詩及其他」 北原白秋 「日本橋」 泉鏡花 「碧梧桐句集」 河東碧梧桐 「傀儡師」 芥川龍之介 「同志の人々」 山本有三 「性に眼覚める頃」 室生犀星 「雪明りの路」伊藤整「太陽のない街」 徳永直 「機械」 横光利一 「聖家族」堀辰雄 「盲目物語」 谷崎潤一郎 「故旧忘れ得べき」高見順



精選 名著複刻全集 近代文学館 全25冊 - 文学/小説



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