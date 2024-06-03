値下げ[稀覯本！初版]ヴィヨンの妻　トカトントン　太宰治　昭和22年初版カバー付

とても貴重なカバー付き初版本！焼け痛みあります。カバー切れ（補修）目次 7篇トカトントン男女同権親友交歓メリイクリスマス父母ヴィヨンの妻「ヴィヨンの妻」太宰治筑摩書房昭和22年8月初版カバー付き定価:60円#本#日本文学／小説・物語太宰治誕生津島修治1909年6月19日青森県北津軽郡金木村死没1948年6月13日（38歳没）東京都北多摩郡三鷹町墓地東京都三鷹市禅林寺小説家東京帝国大学仏文科中退1933年-1948年人間の心理古典や説話のオマージュ人間の宿痾無頼派（新戯作派富嶽百景走れメロス津軽お伽草紙ヴィヨンの妻斜陽人間失格デビュー作「列車」配偶者津島美知子子供津島園子（津島雄二妻津島佑子太田治子影響芥川龍之介泉鏡花プロレタリア文学井伏鱒二共産主義田中英光野平健一自殺三島由紀夫、又吉直樹今村夏子、檀一雄作品ロマネスク道化の華ダス・ゲマイネ燈籠『若草』富嶽百景黄金風景女生徒新樹の言葉葉桜と魔笛八十八夜畜犬談皮膚と心俗天使春の盗賊女の決闘駈込み訴へ走れメロス古典風乞食学生きりぎりす東京八景清貧譚みみずく通信佐渡千代女新ハムレット風の便り誰恥十二月八日律子と貞子水仙正義と微笑右大臣不審庵花吹雪佳日散華津軽新釈諸国噺竹青惜別お伽草紙パンドラの匣冬の花火春の枯葉雌に就いて⚫️トカトントン⚫️ヴィヨンの妻女神眉山狂言の神斜陽如是我聞人間失格グッド・バイ中原中也中島敦夏目漱石国木田独歩坂口安吾織田作之助樋口一葉林芙美子宮沢賢治中原中也萩原朔太郎石川啄木谷崎潤一郎川端康成永井荷風佐藤春夫尾崎紅葉幸田露伴上田敏伊藤左千夫有島武郎小林多喜二堀辰雄小川未明石川淳伊藤整高見順田中英光檀一雄奥野健男三好十郎平林たい子青山光二



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太宰治『ヴィヨンの妻』



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太宰治『ヴィヨンの妻』