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特撮リボルテック No.043 バットマン バットモービル タンブラー
商品番号 D67645108010
商品名

特撮リボルテック No.043 バットマン バットモービル タンブラー
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特撮リボルテックNo.043バットマンバットモービルタンブラー御覧頂きありがとうございます。購入後は暗所に保管しておりました。新品未開封の製品ですが、購入当初より箱にテープ等でのパッケージはされておりませんでした。商品の状態等気にされる方の購入は御遠慮ください。値下げ不可です。宜しく御願い致します。
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