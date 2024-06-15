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トムキャットアレイ 未開封品 メガドライブ TOMCAT ALLEY
商品番号 T60116675677
商品名

トムキャットアレイ 未開封品 メガドライブ TOMCAT ALLEY
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MDメガドライブ30年以上前に懇意にしていた地元おもちゃ屋さんやファミコン屋さんで購入し、ずっと手元に置いていた収集品を出しております説明漏れが多々ありますので気になる部分や詳細確認したい方は問い合わせてください■お渡しするもの…画像またはタイトルの未開封品■発送…ゆうパケットプラス(匿名)で送ります※発送方法は相談があれば価格変更して対応します■当品について…シュリンク、キャラメル包装(ティアテープを引っ張って開けるやつ)を解いていない未開封状態です~~~~#遊具_#箱_#冊子_#MD_メガドライブメガドラセガSEGAレトロSEGAMEGADRIVEMEGA-CDMCD
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