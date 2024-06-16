変態ペット図鑑　帯付きレア本　パンク町田

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パンク町田の動物たちの嘘のような本当の話１１６ パンク町田の動物たちの嘘のような本当の話１１６



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「変態ペット図鑑」パンク町田/中川いさみ/小道迷子定価:-#パンク町田#中川いさみ#中川_いさみ#小道迷子#小道_迷子#本#生活／家事20年以上前に購入した古本ですので、表面や内側にやけあります。折れや破れはなく、やけ以外はきれいです。当時、藤原ヒロシさんが紹介されており、影響されて購入しました。現在では入手困難で、希少な本です。ご興味ある方、珍しい動物好きな方、お探しの方などおられましたらご検討ください。goodenoughfragment奇獣珍獣飼育マニュアル