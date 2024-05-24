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北斗の拳　北斗の拳大原画展　トレーディングフライトタグコレクション8個セット
商品番号 B33532602180
商品名

北斗の拳　北斗の拳大原画展　トレーディングフライトタグコレクション8個セット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,421 円
在庫状況 あり

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商品詳細

40周年を迎える北斗の拳大原画展、愛を取り戻せ！！でしか手に入らない限定グッズです。新品なので美品です。匿名配送で発送します。発送から1〜2日で手元に届くと思います。ジャンプ（JUMP）の有名作品である北斗の拳を作成した原哲夫先生と武論尊先生の世界観がいかされた素敵なグッズです。ケンシロウラオウトキジャギユリアマミヤサウザー
http://narcologia.ru/goods/ambassador950606.html
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北斗の拳　北斗の拳大原画展　トレーディングフライトタグコレクション8個セット
トレーディングフライトタグコレクション

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ぽぽ@取引垢 (@ars_kj_torihiki) / X

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