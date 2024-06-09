YOASOBI　アイドル　はじめてのEP　祝福　怪物

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ケース擦れひび、ディスク若干擦れありますが、再生は問題ございません。怪物/優しい彗星はケースなし、歌詞カード、ディスクのみとなります。はじめてのEPは裏面ジャケットなし。バラ売り値下げはございません。よろしくお願いいたします。YOASOBIの2022年初のCDシングル「祝福」は新たなYOASOBIの代表曲となるだろう疾走感あるダークテイストなナンバー。『機動戦士ガンダム水星の魔女』オープニングテーマ。《収録内容》1.祝福2.TheBlessing※祝福EnglishVer.3.祝福-AnimeEdit-4.祝福-Instrumental-#YOASOBI#ヨアソビ#CD#機動戦士ガンダム_水星の魔女#機動戦士ガンダム_オープニング#水星の魔女_オープニング「はじめての-EP」YOASOBI直木賞作家4名の小説書き下ろしプロジェクト『はじめての』4曲収録EP！4名の直木賞作家(島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都)が“はじめて〇〇したときに読む物語”をテーマに小説を書き下ろすコラボプロジェクト『はじめての』の全4曲をCD化。収録曲01.セブンティーン(宮部みゆき『色違いのトランプ』原作)02.海のまにまに(辻村深月『ユーレイ』原作)03.好きだ(森絵都『ヒカリノタネ』原作)04.ミスター(島本理生『私だけの所有者』原作)#YOASOBI#CD・DVD