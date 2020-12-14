栄華之夢 / 雨天決行

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インポートして棚に入れて保管していました。動作確認済みです。再生に問題ありません。他のCDと一緒に保管していたのでケースのスレ傷等ございます。素人保管ですのでご理解下さい。クッション封筒に入れて送付いたします。整理の為様々出品する予定です。仕事の合間に作業している為、個別の交渉、取置き等は対応できない恐れがあります。客演昭和カルテットAOトップハムハット狂司芭扶ｙｔｒキリト迷海月ZATO139GinryuRainyBlueBellill.bellHIPHOPhiphopRAPrapネットラップ日本語ラップ