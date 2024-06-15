大航海時代 MSX2

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商品詳細
30年以上前に購入し、押し入れの中で保管していた物が見つかったので出品します。画像にある物が全てです。パッケージはまずまずきれいですが、動作確認はできません。古い商品ですので、ご了承の上ご購入下さい。よろしくお願いします。なお、申し訳ありませんが価格交渉はご遠慮くださいませm(__)m
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