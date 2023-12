Mario Testino - Wikipedia Mario Testino - Wikipedia



Mario Testino Mario Testino



FMA Winner: Mario Testino, Creative Director of the Year - Daily ... FMA Winner: Mario Testino, Creative Director of the Year - Daily ...



Mario Testino: In Your Face Mario Testino: In Your Face



Mario Testino. Mario Testino is a Peruvian… | by Bhavan | Medium Mario Testino. Mario Testino is a Peruvian… | by Bhavan | Medium



Mario Testino Mario Testino



Mario Testino - Announcements - e-flux Mario Testino - Announcements - e-flux



Mario Testino: 'I was always better at photographing men' | Mario ... Mario Testino: 'I was always better at photographing men' | Mario ...



TASCHEN Books: Mario Testino. SIR. 40th Ed. TASCHEN Books: Mario Testino. SIR. 40th Ed.



Mario Testino (Fotografie Portfolio) - アート/エンタメ Mario Testino (Fotografie Portfolio) - アート/エンタメ



Pak and Mario Testino: how Artists use Their .art Domain to Launch ... Pak and Mario Testino: how Artists use Their .art Domain to Launch ...



Diana Princess of Wales by Mario Testino at Kensington Palace: Princess of Wales Diana Princess of Wales by Mario Testino at Kensington Palace: Princess of Wales



Mario Testino: The Master of Fashion Photography — about ... Mario Testino: The Master of Fashion Photography — about ...



Mario Testino: 'I Believe Men Have Changed' | Time Mario Testino: 'I Believe Men Have Changed' | Time



Mario Testino: 'I Believe Men Have Changed' | Time Mario Testino: 'I Believe Men Have Changed' | Time

MarioTestino(FotografiePortfolio)(2009-01-15)ハードカバーSTERNFotografiePortfolioNo.53MarioTestinoマリオ・テスティーノ写真集ドイツ発の雑誌「Stern」の別冊として創刊され、毎号一人の写真家作品を紹介するシリーズ「SternFotografie」。本書はファッションフォトグラファー、マリオ・テスティーノの特集号。アートディレクター:TomJacobi出版社publisher:SternPortfolio刊行年year:2009ページ数pages:96サイズsize:H365×W275mmフォーマットformat:ハードカバー/hardcover言語language:英文/独文-English/German付属品attachment:状態condition:経年並みです。/good.