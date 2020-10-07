【美品】Nintendo Switch 本体のみ 2021年製 1337

※即購入OK商品です。【内容】ニンテンドースイッチ本体のみバッテリー拡張版製造番号 XKJ40029921337FW:16.0.3初期化済み。HAC-001(-01)2021年製（バッテリー拡張版）※写真に写っているものが全てです。ジョイコン等のパーツは付属しません。【状態】表面液晶、キズ、スレなしのキレイな状態です。裏面キズ、スレなしのキレイな状態です。【動作】下記の動作確認後、初期化済みです。・ジョイコン装着しての動作確認・ドック接続・充電・テレビ出力・メトロイドにてソフト読み込み確認・Wifi通信確認【配送】プチプチで梱包し、袋に入れて防水対策をしてネコポスにて発送いたします。【お願い】商品説明にない不具合がありましたら評価、受取連絡の前にご連絡願います。輸送事故により破損した場合は落札者様と運送会社の間で解決をしていただきます。万が一、輸送用ダンボール、封筒に潰れや穴が空いていた等の問題がございましたら運送会社の立ち合いのもと、開封を行ってください。NintendoSwitch本体のみ#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ#ジョイコン#ニンテンドー#任天堂#本体#送料無料#中古#純正



Nintendo Switch - 【美品】Nintendo Switch 本体のみ 2021年製 1337の ...



希少 日本製 SONY PS3 本体 60GB PlayStation3 初期型 【NEW限定品 ...



2023年最新】ニンテンドースイッチ 本体のみの人気アイテム - メルカリ



Nintendo NINTENDO Switch 本体 の通販 by ことり｜ニンテンドー ...



待望の在庫復活！ Amazon、Nintendo Switch ネオンブルー/ネオンレッド ...



Nintendo Switch 箱付き オンラインショップ 51.0%OFF tvcenario.com



Nintendo Switch - switch 本体のみ 2018年製 未対策機の通販 by shop ...



nintendo switch 2017 本体 お気にいる 7865円引き tvcenario.com



通販 Nintendo Switch バッテリー強化モデル メーカー保証9/17まで ...



Nintendo Switch - switch 本体のみ 2018年製 未対策機の通販 by shop ...



Amazon、Nintendo Switchのグレー本体のみを定価で販売 - GAME Watch



Nintendo Switch lite修理 成田市＞メルカリで購入したSwitch liteの ...



SDセット】スイッチ 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 本体セット ...



Switch/Steam用「暴れん坊天狗 & ZOMBIE NATION」10月28日発売 - GAME ...



Nintendo Switch - 任天堂 2018年製Switch スイッチ 本体 のみ QA343の ...