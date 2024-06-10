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商品詳細
MSXソフト タケル伝説です。動作確認出来ておりません。箱無し、ソフトのみの出品となります。背表紙の文字は手書きで書き足したものです。古い物ですのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。#MSX#タケル伝説#TAKERU
http://narcologia.ru/goods/Stanford952873.html
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