【新品未使用】ストリートファイター2 ターボ 【スーパーファミコン】

スーパーファミコン用ソフトストリートファイター2ターボStreetFighter2TurboforSuperFamicon[SNES]未開封品。外箱にはOPPラッピング済。入手してから外箱の指紋汚れや擦り傷劣化一切無し。さらにPVC素材のハードケースに収納したまま保管入手してから外箱のへこみや変形劣化一切無し。美品・未使用コレクター向けの品です。未使用・未開封の為、動作確認出来ずジャンク品です。#スーファミ#スーパーファミコン#スト2#ストリートファイター2#新品#未開封#コレクション#コレクター用■■その他メルカリ出品中の商品はコチラ■■#4443tansan



ストリートファイターⅡ ターボ ハイパー ファイティング | Wii U | 任天堂



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