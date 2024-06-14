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ディープラーニングG検定公式テキスト 第2版 \u0026 G検定問題集 第２版
商品番号 U26436757962
商品名

ディープラーニングG検定公式テキスト 第2版 \u0026 G検定問題集 第２版
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式テキストと問題集の２冊セットです。２冊ともに一切書き込みなし、カバーをして使用していたので美品です。公式テキストは問題と解答が近く、赤シートでも消えない色ですので小さな付箋で解答を見えなくしてあります。簡単にめくることができますので問題演習に便利です(写真参照)。※不要であればきれいに剥がせます。「ディープラーニングG(ジェネラリスト)検定公式テキスト深層学習教科書」第２版日本ディープラーニング協会/猪狩宇司/今井翔太定価:￥3180「最短突破ディープラーニングＧ検定（ジェネラリスト）問題集第２版」株式会社AVILEN高橋光太郎、落合達也、渡邉雅也、志村悟、長谷川慶定価:¥2728#G検定#公式テキスト#問題集#第2版#高橋光太郎#落合達也#エンタメ/ホビー#本#資格/検定#BOOK#高橋光太郎#高橋_光太郎#落合達也#落合_達也#本#電気・機械／電子通信#日本ディープラーニング協会#猪狩宇司#猪狩_宇司#今井翔太#今井_翔太#本#電気・機械／電子通信
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