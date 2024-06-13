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【美品】喜劇新思想大系 完全版　上・下巻　初回限定特製本
商品番号 B85639478460
商品名

【美品】喜劇新思想大系 完全版　上・下巻　初回限定特製本
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,297 円
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商品詳細

喜劇新思想大系完全版上・下巻山上たつひこ各巻定価:￥3500+税山上たつひこ先生の初期代表作「喜劇新思想大系」の完全版です。上巻と下巻のセット購入はしたものの数ページめくっただけで、一読もしておらず美品だと思います。『喜劇新思想大系完全版上・下巻』は、漫画家の山上たつひこによる初期作品であり、2004年にフリースタイルから全話収録されて発刊されました。この作品は、1972年に双葉社の雑誌「マンガストーリー」に第1話が掲載され、全56話が連載されたものです。#山上たつひこ#山上_たつひこ#本#コミック／コミック
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