【美品】喜劇新思想大系 完全版　上・下巻　初回限定特製本

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喜劇新思想大系完全版上・下巻山上たつひこ各巻定価:￥3500+税山上たつひこ先生の初期代表作「喜劇新思想大系」の完全版です。上巻と下巻のセット購入はしたものの数ページめくっただけで、一読もしておらず美品だと思います。『喜劇新思想大系完全版上・下巻』は、漫画家の山上たつひこによる初期作品であり、2004年にフリースタイルから全話収録されて発刊されました。この作品は、1972年に双葉社の雑誌「マンガストーリー」に第1話が掲載され、全56話が連載されたものです。#山上たつひこ#山上_たつひこ#本#コミック／コミック