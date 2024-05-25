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Nintendo Switch プロコン付き 箱無し
商品番号 Q73988763301
商品名

Nintendo Switch プロコン付き 箱無し
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に購入したSwitchとプロコンになります。こちら自分用にジョイコンとプロコンを白に統一(パーツの入れ替え)したものです。動作には何の影響もございませんので、安心していただければと思います。プロコンは純正のものです。箱はございませんので予めご了承ください。お店では売れないためメルカリで安く出品いたします。写真のSwitchの上にあるものは白のカバーをしているだけなので、取り外し可能です。ケーブルは全て揃っております。質問ありましたら遠慮なくご相談下さい。購入する際はこの商品の説明をよく読んだ上で一言いただければ幸いです。梱包は箱が無い分天候や衝撃に考慮して丁寧に行わせていただきます。
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